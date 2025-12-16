Бурятию и Забайкальский край оставят без майнинга в 2026 году

Действующие в зимний период ограничения на работу майнинговых ферм в Бурятии и Забайкальском крае сделают круглогодичными. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на проект решения правительственной комиссии по развитию электроэнергетики.

Подобные меры ранее ввели на юге Иркутской области, что освободило 320 мегаватт. Эти районы вместе с Забайкальским краем и Бурятией входят в юго-восточную часть Объединенной энергосистемы Сибири. Полный запрет на добычу криптовалюты на майнинговых фермах приведет к снижению нагрузки на электросети.

В пресс-службе Министерства энергетики России заявили, что решение об ограничении на майнинг в Бурятии и Забайкальском крае примет правительственная комиссия.

Против инициативы выступили представители Ассоциации промышленного майнинга. В организации отметили, что это снизит инвестиционную привлекательность регионов и поставит в уязвимое участников рынка, работающих в рамках закона. В ассоциации добавили, что после введения ограничений в Иркутской области владельцы ферм перенесли большую часть инфраструктуры в другие регионы, а остальные вынужденно оставили свое оборудование.

С 1 января этого года вступил в силу запрет на работу майнинговых ферм в 10 регионах России. В список субъектов вошли Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Ограничение продлится до 15 марта 2031 года.

В Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае ограничения оставили только на период с 1 января по 15 марта, когда нагрузка на электросети достигала пиковых значений.

Курирующий вопросы энергетики вице-премьер Александр Новак заявил, что список регионов не окончательный — правительство его расширит по запросу губернаторов.