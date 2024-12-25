Новак допустил расширение запрета майнинга на другие регионы

Новак не исключил введение запрета на майнинг в регионах по просьбе губернаторов

В список регионов, где ввели запрет на майнинг криптовалют, могут добавить новые по просьбе губернаторов. Об этом в эфире телеканала « Россия 24 » заявил заместитель председателя правительства Александр Новак.

Он объяснил, что ограничения на майнинг вводили, чтобы не допустить дефицита электроэнергии. Если в других регионах тоже будут прогнозировать проблемы с электроэнергией, в них также введут ограничительные меры, добавил Новак.

«Если будут такие обращения от регионов, от губернаторов <…> будут вводиться ограничения для того, чтобы обеспечить в первую очередь подключение социальных объектов и строящихся предприятий», — рассказал он.

Ограничения на майнинг криптовалют до 2031 года уже ввели в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечне, Северной Осетии, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Под частичные ограничения также попали Бурятия, Забайкальский край и Иркутская область.