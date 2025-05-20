Борьба с дипфейками. Международная ассоциация по фактчекингу запустила конкурс по выявлению подделок
Ассоциация по фактчекингу GFCN запустила конкурс по выявлению подделок
Международная ассоциация по фактчекингу Global Fact-Checking Network объявила о запуске конкурса Deepfake Detection Contest. Разработчики систем обнаружения дипфейков со всего мира смогут оценить эффективность своего программного обеспечения.
На III форуме «Технологии доверенного искусственного интеллекта» в рамках сессии «Генеративный контент: искусство или подделка?» объявили о запуске соревнования. Прием заявок стартует в конце мая 2025 года.
Конкурс позволит определить уровень развития систем по выявлению дипфейков, используемых в разных странах. Кроме того, он поможет изучить новые методы противодействия поддельному контенту.
«Результаты будут объявлены на международном форуме „Диалог о фейках 3.0“ в ноябре этого года», — сообщил руководитель направления креативных проектов управления по противодействию недостоверной информации АНО «Диалог Регионы» Иван Серов.
Согласно последнему исследованию GFCN, с начала года выявлено на 13% больше дипфейков, чем за весь 2024 год.
Замдиректора по развитию продуктов VisionLabs Татьяна Дешкина рассказала, какой подход к определению дипфейков в медиа и при фактчекинге эффективнее — искусственный интеллект или человек. По ее словам, это зависит от постановки задач, но лично она выступает за взаимодействие человека и нейросети.
«Человек может ошибиться, поскольку не ожидает атаку и его можно спровоцировать на импульсивные действия. В этом случае нейросеть может стать мощным „помогатором“, тем более, что сегодня мы имеем дело с таким качеством подделок, что люди уже не могут отличить их от реальных изображений, видео или голоса», — резюмировала Дешкина.