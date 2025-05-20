Борьба с дипфейками. Международная ассоциация по фактчекингу запустила конкурс по выявлению подделок

Ассоциация по фактчекингу GFCN запустила конкурс по выявлению подделок

Международная ассоциация по фактчекингу Global Fact-Checking Network объявила о запуске конкурса Deepfake Detection Contest. Разработчики систем обнаружения дипфейков со всего мира смогут оценить эффективность своего программного обеспечения.

На III форуме «Технологии доверенного искусственного интеллекта» в рамках сессии «Генеративный контент: искусство или подделка?» объявили о запуске соревнования. Прием заявок стартует в конце мая 2025 года.

Конкурс позволит определить уровень развития систем по выявлению дипфейков, используемых в разных странах. Кроме того, он поможет изучить новые методы противодействия поддельному контенту.

«Результаты будут объявлены на международном форуме „Диалог о фейках 3.0“ в ноябре этого года», — сообщил руководитель направления креативных проектов управления по противодействию недостоверной информации АНО «Диалог Регионы» Иван Серов.