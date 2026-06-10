Большую часть используемых в России роутеров назвали устаревшими

Примерно 68,2% установленных в квартирах россиян роутеров работают в диапазоне 2,4 гигагерц. Большая часть этого оборудования считается устаревшим, сообщил РБК со ссылкой на исследования разработчика программного обеспечения для оценки и оптимизации качества сетей Vigo.

В Чечне, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Дагестане доля роутеров старого типа превышает 80%. В Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском автономном округе, Мурманской области и Москве этот показатель доходит до 55%.

Специалисты отметили, что появились новые устройства, поддерживающие диапазон 5 гигагерц и работающие сразу в двух диапазонах, но многие граждане по-прежнему используют устаревшие модели.

Директор по продуктам Vigo и Merilo Антон Прокопенко назвал сегмент 2,4 гигагерца самым загруженным и рекомендовал улучшать сеть Wi-Fi.

Ранее в МВД рассказали, как устранить уязвимости роутера. Ведомство посоветовало устанавливать сложный пароль, сменить данные администратора и проверять подключенные устройства.