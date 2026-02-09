Более миллиарда Android-смартфонов назвали опасными

Более 40% смартфонов на платформе Android остались без обновлений, поэтому их посчитали опасными для использования. Об этом сообщил журнал Forbes .

Журналисты изучили статистику и выяснили, что Android 16 была установлена только на 7,5% устройств. Еще 19,3% смартфонов работают на Android 15, 17,9% — на Android 14, 13,9% — на Android 13.

Авторы подчеркнули, что Google продолжит поддерживать только эти четыре версии, поэтому остальные устройства больше не получат новые функции и патчи безопасности.

В материале также сказано, что обновления пришли лишь на 58% Android-девайсов.

«40% — более миллиарда пользователей, подверженных новым атакам и не имеющих возможности обновить свои телефоны с исправлениями», — отметили авторы.

Специалисты назвали Android 13 базовым минимумом на 2026 год. Они посоветовали задуматься о смене смартфона, если он работал на Android 12 или более старой версии, и не устанавливать обновления.

