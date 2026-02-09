ZDNet: использование оригинальных зарядных устройств и кабелей поможет избежать взрыва смартфона

Специалисты выделили основные меры предосторожности, которые помогут предотвратить возгорание и взрыв смартфонов и других электронных устройств. О рекомендациях по снижению рисков рассказал сайт aif.ru со ссылкой на статью издания ZDNet.

По данным экспертов, аккумулятор является главным источником опасности. Каждый год в мире происходит примерно 1500 пожаров и 5000 случаев возгорания, связанных с батареями электронных устройств.

Для снижения вероятности таких происшествий рекомендуется использовать оригинальные зарядные устройства и кабели, предоставляемые производителем. Также важно приобретать технику только в проверенных магазинах, чтобы не столкнуться с поддельными или бракованными устройствами.

При первых признаках перегрева, вздутия или деформации гаджета необходимо немедленно прекратить его использование.

Если возгорание уже произошло, тушить его водой категорически запрещено, так как это может усугубить ситуацию. В этом случае нужно как можно быстрее покинуть помещение, избегая вдыхания токсичного дыма, и вызвать экстренные службы.