Более 19 млн кибератак совершили на реестр воинского учета за время его работы

За все время функционирования реестра воинского учета на него совершили более 19 миллионов кибератак. Об этом в беседе с газетой «Красная звезда» заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский.

По его словам, система воинского учета постоянно подвергается атакам хакерских групп.

«Основные серверы, с которых они осуществляются, расположены в США и Аргентине. Всего было совершено более 19 миллионов атак», — сказал Бурдинский.

Он отметил, что примененные методы информационной защиты обеспечили бесперебойную работу реестра в нормальном режиме, утечек личных данных граждан не допустили.

Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что более трети отечественных фирм в сфере торговли и государственного сектора имеют серьезные уязвимости в информационных технологиях. В большинстве случаев виноват человеческий фактор: работники редко обновляют программное обеспечение, ошибаются в настройках и неверно управляют правами доступа.