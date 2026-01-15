Герман Клименко назвал сферу ретейла самой уязвимой к кибератакам в России

Более трети отечественных фирм в сфере торговли и государственного сектора имеют значительные уязвимости в своих информационных технологиях. Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в разговоре с ИА НСН подчеркнул особую опасность для финансового сектора, утверждая, что банки активно защищают свои данные от мошенничества и хакерских вторжений.

Ключевую роль играет человеческий фактор: сотрудники редко своевременно обновляют программное обеспечение, допускают ошибки в настройках и неправильно управляют правами доступа. В условиях санкций и импортозамещения возрастает нагрузка на корпоративные ИТ-системы, что осложняет их надежную защиту.

Клименко предупредил, что даже крупная компания может пострадать от успешной атаки, несмотря на предварительную подготовку. Предприятиям рекомендуется регулярно проверять состояние своей инфраструктуры, обучать сотрудников правилам кибербезопасности и внедрять современные системы мониторинга угроз.