Бойцы группировки «Центр» рассказали о применении огнеметной системы «Солнцепек»

Тяжелая огнеметная система «Солнцепек» — это российская реактивная система залпового огня, предназначенная для поражения живой силы, легкобронированной техники и укрепленных оборонительных сооружений противника. Ее эффективность обусловлена использованием специальных боеприпасов и способом их применения. Силы 110-й бригады 51-й армии рассказали о применении системы в беседе со «Звездой» .

Ключевым аспектом является использование термобарических снарядов. Термобарические боеприпасы, часто называемые «вакуумными бомбами», работают по двухэтапному принципу, который и делает их настолько смертоносными для целей в укрытиях.

При попадании в цель или при подрыве на небольшой высоте над ней заряд взрывчатого вещества распыляет в воздухе аэрозольное облако горючего (например, на основе оксида этилена или пропилнитрата). Это облако немедленно воспламеняется вторым, меньшим по мощности зарядом.

Результатом является не просто взрыв, а очень мощная и длительная огненная вспышка. Главный поражающий фактор — это резкий скачок давления и температуры в зоне взрыва. В отличие от обычных взрывчатых веществ, где большая часть энергии уходит на разрушение оболочки и создание осколков, здесь энергия выделяется при сгорании распыленного топлива в кислороде окружающего воздуха, пояснили российские военные.