Блок первой ступени ракеты «Союз-5» прошел огневые испытания

Работу экологически чистого двигателя РД-171 МВ с тягой 800 тонн для первой ступени ракеты «Союз-5» проверили в ходе огневых испытаний в Научном центре «Роскосмоса». Пресс-служба госкорпорации опубликовала кадры проверки.

На ролике видно, как запускается двигатель, выпускающий языки пламени и огромные клубы белого пара.

«Проверено взаимодействие систем первой ступени и двигателя. РД-171 МВ отработал положенные 160 секунд», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве подчеркнули, что испытания стали завершающим этапом наземной отработки блока, оснащенного новым двигателем и работающего на экологически чистых компонентах — керосине и жидком кислороде.

Новый двигатель разработало НПО «Энергомаш». Успешно завершенная проверка первого блока позволит начать летно-конструкторские испытания ракеты-носителя «Союз-5», работу над которой ведет Ракетно-космический центр «Прогресс».

Новая ракета предназначена для российско-казахстанского проекта «Байтерек» по выводу на орбиты космических аппаратов, в том числе с разгонными блоками.

В конце сентября президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий размещать на ракетах и спутниках рекламу. Полученные средства пойдут на финансирование «Роскосмоса».