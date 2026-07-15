Бизнесмен Парфун раскритиковал поверхностный подход к внедрению ИИ в производство

На полях международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2026 эксперты обсудили реальную суть деклараций о внедрении искусственного интеллекта в производство. Мнение высказал CEO и сооснователь Ai influence Алексей Парфун, сообщил «ФедералПресс» .

Специалист выступил с критикой поверхностного подхода к использованию ИИ.

«Если первое лицо бизнеса не использует искусственный интеллект, не понимает, как это работает, то нет смысла заниматься всей этой историей», — отметил предприниматель.

По его словам, без четкого понимания цели и влияния на бизнес-процессы такие инициативы обречены на провал. Покупка «готового ИИ-решения» без перестройки внутренних процессов является лишь способом потратить бюджет впустую, считает Парфун.