Бизнес-тренер Асланов высоко оценил роль ИИ в фиксации нарушений ПДД самокатчиками
Известный российский бизнес-тренер и эксперт в области эффективных коммуникаций и нейросетей Тимур Асланов рассказал о перспективах развития искусственного интеллекта. Об этом сообщил сайт «Время Н».
По мнению эксперта, технология не заменит человека, а станет мощным инструментом в его руках.
«ИИ не заменит инженера, но инженер, владеющий нейросетями, очень быстро заменит инженера, который не освоил новую технологию», — отметил специалист.
Бизнес-тренер также прокомментировал использование ИИ для фиксации нарушений ПДД самокатчиками в Нижнем Новгороде. Как пояснил Асланов, это блестящий пример того, как нейросети решают социальную и экономическую проблемы.