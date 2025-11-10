Бизнес-тренер Асланов высоко оценил роль ИИ в фиксации нарушений ПДД самокатчиками

Известный российский бизнес-тренер и эксперт в области эффективных коммуникаций и нейросетей Тимур Асланов рассказал о перспективах развития искусственного интеллекта. Об этом сообщил сайт « Время Н ».

По мнению эксперта, технология не заменит человека, а станет мощным инструментом в его руках.

«ИИ не заменит инженера, но инженер, владеющий нейросетями, очень быстро заменит инженера, который не освоил новую технологию», — отметил специалист.

Бизнес-тренер также прокомментировал использование ИИ для фиксации нарушений ПДД самокатчиками в Нижнем Новгороде. Как пояснил Асланов, это блестящий пример того, как нейросети решают социальную и экономическую проблемы.