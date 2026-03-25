«Билайн» опроверг отключение интернета из-за работающего Telegram

Сообщения о том, что клиенты оператора «Билайн» столкнулись с проблемами с подключением к интернету из-за работающего мессенджера Telegram, не соответствуют действительности. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Там подчеркнули, что также опровергают сообщения о «процессе блокировки мессенджера».

«Информация о необходимости отключить Telegram для корректной работы других сервисов, а также о „процессе блокировки мессенджера“ не соответствует действительности», — заявили в «Билайне».

Сообщения о том, что российские провайдеры начали блокировать работу интернета при включенном Telegram, распространились в социальных сетях и телеграм-каналах.

Авторы вброса заявили, что установленная на технике операторов система фильтрации посчитала работу мессенджера подозрительной активностью и заблокировала соединение, чтобы не допустить попытки обхода.

В минувшую среду, 18 марта, Роскомнадзор объявил, что мессенджер Telegram не устранил нарушения российского законодательства и оставил доступными запрещенные материалы.

Российские пользователи начали сталкиваться с проблемами в работе мессенджера еще в конце прошлого года. Роскомнадзор не подтверждал и не опровергал, что блокирует работу платформы.