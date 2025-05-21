Мобильный интернет временно отключили в Липецкой области

Жители Липецкой области столкнулись с ограничениями в работе мобильного интернета из-за мер безопасности, которые приняли военные. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Игорь Артамонов.
«Как только обстановка позволит, доступ к мобильному интернету будет восстановлен», — добавил он.
При этом стационарный проводной интернет и Wi-Fi продолжают работать в штатном режиме. Губернатор объяснил, что только за прошедшую ночь силы ПВО сбили 127 беспилотников.
Перед этим на сбой в работе мобильного интернета пожаловались жители Подмосковья. С проблемами столкнулись все основные операторы. Кроме того, у некоторых пользователей пропал доступ к сайтам городских округов Балашиха, Королев и Щелково.
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