Без русофобии, но с багами. S.T.A.L.K.E.R. 2 вышел в России

Депутат Горелкин поделился идеей о помощи СВО через игру S.T.A.L.K.E.R. 2

Вышедшая в России игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl разочаровала заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина. Своими впечатлениями он поделился с подписчиками Telegram-канала .

Он пояснил, что ожидаемого от разработчиков русофобского контента в игре не нашел, но обнаружил кучу багов.

«Некоторые источники вообще называют ее абсолютно неиграбельной, проводя параллели с таким же сырым релизом польской Cyberpunk 2077», — написал Горелкин.

Депутат добавил, что подписчики уже предложили очистить игру от всевозможного экстремизма, переозвучить на русском языке и продавать на платформе VK Play, чтобы направлять собранные деньги на нужды бойцов специальной военной операции.

Горелкин призвал авторов инициативы не торопиться, а подождать хотя бы первого патча, который исправит ошибки, с которыми столкнулись игроки после премьеры.

Ранее депутат Горелкин допускал, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl не допустят к выпуску в России из-за высокой вероятности, что там найдут противоправную информацию.

Он напомнил, что игру разрабатывает украинская студия и вполне вероятно, что там найдется достаточно много материала, который попадет под статью об экстремизме.