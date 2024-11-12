S.T.A.L.K.E.R. 2 могут запретить в России. Что говорят об этом в Госдуме?
Депутат Горелкин предупредил о возможном запрете игры S.T.A.L.K.E.R. 2 в России
Компьютерную игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl в России могут запретить. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин изданию Daily Storm.
Он напомнил, что игру разрабатывала украинская студия, которая не скрывает своей поддержки ВСУ.
«Если после ее выхода в игровом контенте обнаружится противоправная информация (экстремизм, оправдание терроризма, разжигание межнациональной розни и так далее), будут приняты самые суровые меры», — подчеркнул депутат.
Адвокат Михаил Мушаилов предупредил, что наказывать будут не только дистрибьюторов, но и покупателей запрещенной игры. Он напомнил, что незнание закона не освобождает от ответственности, и посоветовал не приобретать игру даже обходными путями.
«Я бы порекомендовал поменять свои предпочтения в играх, чтобы не изменить предпочтения в местах пребывания», — подытожил юрист.
В прошлом году хакеры обратились к создателям S.T.A.L.K.E.R. 2, потребовав от них извинений перед россиянами и белорусами, в противном случае пригрозив выложить в Сеть секретную информацию об игре. Через несколько дней угрозу претворили в жизнь.