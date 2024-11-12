S.T.A.L.K.E.R. 2 могут запретить в России. Что говорят об этом в Госдуме?

Компьютерную игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl в России могут запретить. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин изданию Daily Storm .

Он напомнил, что игру разрабатывала украинская студия, которая не скрывает своей поддержки ВСУ.

«Если после ее выхода в игровом контенте обнаружится противоправная информация (экстремизм, оправдание терроризма, разжигание межнациональной розни и так далее), будут приняты самые суровые меры», — подчеркнул депутат.

Адвокат Михаил Мушаилов предупредил, что наказывать будут не только дистрибьюторов, но и покупателей запрещенной игры. Он напомнил, что незнание закона не освобождает от ответственности, и посоветовал не приобретать игру даже обходными путями.

«Я бы порекомендовал поменять свои предпочтения в играх, чтобы не изменить предпочтения в местах пребывания», — подытожил юрист.

В прошлом году хакеры обратились к создателям S.T.A.L.K.E.R. 2, потребовав от них извинений перед россиянами и белорусами, в противном случае пригрозив выложить в Сеть секретную информацию об игре. Через несколько дней угрозу претворили в жизнь.