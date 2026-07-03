Беспилотник впервые пролетел между Сахалином и Курилами, преодолев 420 км

Беспилотник впервые пролетел между Сахалином и курильским островом Кунашир. Об этом сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.

«Беспилотник преодолел 420 километров между аэродромом Менделеево на Кунашире и дронопортом „Пушистый“ на Сахалине», — заявили в сообщении.

Перелет выполнили с соблюдением всех правил гражданской авиации, ситуация была под полным контролем.

Подобный перелет совершен впервые. Достижение стало возможным благодаря сотрудничеству компании ZALA — ведущего российского производителя БПЛА — и «Аврора — БАС» — беспилотного подразделения единой дальневосточной авиакомпании «Аврора».

Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что отечественные предприятия нарастили производство FPV-дронов до 15 тысяч штук ежедневно. Еще три года назад на такой объем потребовался бы месяц.