Белорусские ученые разработали роботизированный БЕЛАЗ и электромобиль БЕЛДЖИ

Белорусские ученые представили новые разработки: роботизированные карьерные машины и электромобили. Эти технологии могут изменить подход к производству и эксплуатации техники как в Республике Беларусь, так и за ее пределами. Об этом написал сайт 110km.ru .

Объединенный институт машиностроения НАН работает на стыке механики, материаловедения и интеллектуальных систем. В центре внимания — создание полностью автономных машин. Например, роботизированный БЕЛАЗ способен самостоятельно передвигаться по карьеру без участия оператора. Похожий подход применили и к трактору МТЗ, а также к логистическим тележкам для терминалов.

Все разработки института ориентированы на нужды промышленных предприятий. Инженеры участвуют в научных и опытно-конструкторских проектах, а также ведут совместные кафедры с университетами, что позволяет быстро внедрять новые знания в производство.

Электротранспорт — еще одно ключевое направление работы. Уже собрана малая серия электромобилей «БЕЛДЖИ», где отработаны промышленные технологии и создана собственная компонентная база: двигатель, инвертор, система управления. Это позволяет не зависеть от импорта и развивать собственные компетенции.

Дизайн новых машин — не просто внешний вид, а решение задач эргономики, прочности и безопасности. Например, юбилейная модель МАЗа получила уникальный дизайн, который оказался настолько удачным, что предприятие заказало целую линейку подобных решений.