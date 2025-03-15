Банки нужно лишить анонимности. Как защититься от новых уловок кибермошенников

Мошенники придумали новый способ выманивать деньги у жертв. Теперь они под разными предлогами просят перезвонить и долго держат на линии, а в это время со счета абонента списываются средства. Как защититься от такой уловки, рассказал 360.ru эксперт в области кибербезопасности, руководитель компании «Форс-технологии» Борис Косарев.

Он рассказал, что преступники научились использовать интеллект в своих черных делах и правоохранительные органы знают об этом. По словам эксперта, мошенники используют методики взлома человеческого сознания, основанные на знаниях его персональных данных, поэтому выработать общие нормы защиты от злоумышленников невозможно.

Однако собеседник 360.ru предложил запретить госслужащим и банкам звонить с неопределенных номеров.

«Как только вам поступает звонок из банка, у вас должно быть написано, что это звонок из банка. Оператор такая-то, Мария Сергеевна или кто-то еще. Как только мы уберем анонимность от госслужащих и банков, заметно снизим число мошенничеств», — заявил Косарев.

Накануне россиян предупредили о новой уловке мошенников, которые засылают вредоносные файлы через сообщения о смерти знакомых своих жертв.