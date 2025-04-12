Баканов рассказал о критериях оценки нацпроектов по космосу
Глава Роскосмоса Баканов: нацпроект оценят по качеству услуг, а не числу пусков
Эффективность нацпроекта по космосу будут оценивать не по количеству запущенных ракет, а по уровню услуг. Об этом в День космонавтики рассказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов, его слова привело РИА «Новости».
Глава госкорпорации отметил, что четко понимает критерии оценки результативности национального космического проекта.
«Это не просто количество запущенных ракет, а уровень услуг, который будет оценивать в охвате населения, скорости передачи данных, качестве и частоте съемки земной поверхности, точности навигации и снижении себестоимости вывода килограмма полезного груза на орбиту», — указал Баканов на мероприятии в честь Дня космонавтики.
Он отметил, что это даст толчок для экономики и науки, а также позволит укрепить обороноспособность страны.
Роскосмос в День космонавтики опубликовал интересные факты о космической отрасли: в ней работают 115 предприятий в 20 регионах России, на которых заняты более 165 тысяч сотрудников.