Баканов рассказал о критериях оценки нацпроектов по космосу

Глава Роскосмоса Баканов: нацпроект оценят по качеству услуг, а не числу пусков

Эффективность нацпроекта по космосу будут оценивать не по количеству запущенных ракет, а по уровню услуг. Об этом в День космонавтики рассказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов, его слова привело РИА «Новости» .

Глава госкорпорации отметил, что четко понимает критерии оценки результативности национального космического проекта.

«Это не просто количество запущенных ракет, а уровень услуг, который будет оценивать в охвате населения, скорости передачи данных, качестве и частоте съемки земной поверхности, точности навигации и снижении себестоимости вывода килограмма полезного груза на орбиту», — указал Баканов на мероприятии в честь Дня космонавтики.

Он отметил, что это даст толчок для экономики и науки, а также позволит укрепить обороноспособность страны.

Роскосмос в День космонавтики опубликовал интересные факты о космической отрасли: в ней работают 115 предприятий в 20 регионах России, на которых заняты более 165 тысяч сотрудников.