Космос в цифрах. Роскосмос опубликовал интересные факты об отрасли

По информации госкорпорации, в периметре работают 115 предприятий в 20 регионах России, в отрасли заняты более 165 тысяч сотрудников.

«Суммарная производственная мощность предприятий отрасли — до 30 ракет-носителей. Российские ракеты-носители — самые надежные в мире. С 2018 года продолжается серия безаварийных пусков. На сегодня это уже 139 безаварийных пусков ракет подряд», — сообщили в Роскосмосе.

Ракеты стартуют с трех космодромов: Восточный, Байконур и Плесецк. Корабли и спутники на орбиту выводят ракеты семейств «Союз», «Ангара» и «Протон-М». По данным Роскосмоса, новая мощная модификация «Ангары» — ракета «Ангара — А5М» готовится к испытаниям. Первый запуск планируется с космодрома «Восточный» в 2027–2028 годах.

Первым с Днем космонавтики россиян поздравили со станции МКС космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков. Овчинин поблагодарил работников ракетно-космической отрасли за труд и пожелал россиянам благополучия.