Баканов отказался считать новую Российскую орбитальную станцию продолжением МКС

Российская орбитальная станция не станет продолжением МКС. За счет нового облика и максимальной автоматизации она станет новой главой пилотируемой космонавтики. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в ходе прямой трансляции после запуска ракеты-носителя с новым экипажем к МКС.

Он пояснил, что современные решения изменят сам подход к работе орбитального комплекса, а его управление перейдет в автономный режим. Станция станет продолжением развития российских технологий, обеспечивающих долговременную работу экипажа на орбите.

«Это абсолютно новая глава, принципиально новый облик современной околоземной станции, которая, по сути, будет максимально автоматизированной. На ней будут проводиться совершенно новые эксперименты», — заявил Баканов.

В минувший понедельник, 13 июля, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов пообещал обсудить с руководителем НАСА Джаредом Айзекманом сроки эксплуатации МКС после 2028 года. Он не исключил, что время работы станции продлят.