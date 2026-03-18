АвтоВАЗ пообещал превратить Niva Legend в снегоболотоход

АвтоВАЗ анонсировал новую линейку коммерческого транспорта Lada Business, в нее войдет новый снегоболотоход на платформе Niva Legend.

Автопроизводитель пока не привел никаких подробностей о характеристиках нового автомобиля. Однако ранее АвтоВАЗ уже выпускал похожую суперверсию Lada Niva — плавающий снегоболотоход Niva «Марш». Автомобиль разработали для экстремальных условий бездорожья, он способен преодолевать болотистые местности, песок, снег, а также может форсировать водные преграды.

Еще одна разработка АвтоВАЗа — Lada Niva Bronto Extreme Cross. Это болотоход на базе пятидверной Lada Niva.

В линейку Lada Business, помимо нового болотохода, войдут специальные версии автомобилей, в том числе бортовые платформы и фургоны на базе Lada Granta и Niva Legend, аварийно-спасательные и пожарные автомобили на базе моделей Lada.

В АвтоВАЗе ранее признали, что начало 2026 года стало худшим за последние 20 лет. Продажи Lada в январе рухнули на 28,7%, а рынок в целом просел на 9,5%.