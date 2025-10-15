Аудитория мессенджера Max превысила 45 миллионов пользователей

Аудитория национальной платформы Max превысила 45 миллионов пользователей, а среднесуточный охват в октябре достиг 18,2 миллионов человек. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса .

По данным компании, рекордные показатели зафиксировали 7 и 10 октября — в эти дни Max посетили более 21 миллиона человек.

С момента запуска пользователи отправили свыше трех миллиардов сообщений и совершили более 700 миллионов звонков. Количество чатов превысило 6,5 миллиона, а видеосообщений — 20 миллионов, чаще всего ими пользуются россияне младше 17 лет.

Кроме того, число каналов в национальном мессенджере превысило 11 тысяч.

Платформу Max запустили в марте 2025 года в тестовом режиме. Через сервис можно обмениваться сообщениями, совершать звонки и отправлять файлы объемом до четырех гигабайт. Приложение доступно в App Store, RuStore и Google Play, его развитие курирует «Коммуникационная платформа» — дочерняя структура VK.

Глава VK Владимир Кириенко на форуме инновационных финансовых технологий Банка России Finopolis сообщил, что граждане России смогут получить цифровой ID в упрощенном формате через онлайн-платформу MAX с помощью водительских прав на «Госуслугах».