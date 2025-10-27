Аудитория мессенджера Max достигла 50 миллионов пользователей

Национальный мессенджер MAX с момента запуска бета-версии весной 2025 года зарегистрировал 50 миллионов пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

По данным компании, среднесуточный охват в октябре превысил 19 миллионов человек, а 22 октября зафиксирован рекорд — более 22,5 миллионов пользователей за сутки.

С момента запуска пользователи отправили 3,7 миллиарда сообщений, совершили 842 миллионов звонков и записали более 25 миллионов видеокружков. Количество групповых чатов достигло 7,6 миллиона

Также по всей стране стала доступна образовательная платформа «Сферум», число ее пользователей превысило 10 миллионов.

«Платформу для партнеров» — инструмент для интеграции бизнес-сервисов, включая онлайн-продажи, бронирование путешествий и поддержку клиентов — MAX представил 23 октября. За несколько дней подано около трех тысяч заявок на подключение.

В компании уточнили, что на текущий момент присоединиться к платформе могут только отечественные компании, чьи приложения размещены в RuStore.

Глава VK Владимир Кириенко, выступая на форуме инновационных финансовых технологий Банка России Finopolis 10 октября, заявил, что россияне смогут получить цифровой ID в упрощенном формате через онлайн-платформу MAX с помощью водительских прав на «Госуслугах».