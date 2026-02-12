Apple начала блокировать аккаунты тезок попавших под санкции россиян: как это обойти

Корпорация Apple стала блокировать операции на аккаунтах россиян, данные которых частично совпадают с информацией о лицах, находящихся под американскими санкциями. Столкнувшийся с блокировкой Apple ID рассказал 360.ru, как это произошло.

«Просто пришло сообщение о том, что аккаунт заблокирован. Невозможно было зайти в магазин, скачать элементарно бесплатное приложение. Был заблокирован доступ к iCloud. Некоторые функции на телефоне были нерабочие», — отметил Дмитрий.

По его словам, стабильно работали только звонки, даже СМС отправлялись с задержкой. Чтобы разблокировать аккаунт, мужчине потребовался почти весь рабочий день.

«Написал в поддержку Apple, там промолчали, ответа никакого не было. Высвечивался постоянно баннер — при любом движении на телефоне. Если открыть закладку, он всегда высвечивался на полэкрана, что надо пройти верификацию, подтвердить свою личность», — уточнил Дмитрий.

Чтобы вернуть доступ к аккаунту, он приложил фото водительских документов. Примерно через три часа Apple сняла блокировку.

«Неприятная ситуация, и ума не приложу, как я мог попасть в нее», — добавил собеседник 360.ru.

Угроза блокировки нависла над аккаунтами почти 10 тысяч российских граждан. Официально корпорация пока не комментировала эти сообщения.