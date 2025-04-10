Apple выпустит два новых складных iPhone

9to5Mac: Apple представит сразу два складных iPhone в 2026 году

Корпорация Apple планирует выпустить в 2026 году два складных смартфона iPhone. Таким прогнозом поделился аналитик Haitong International Securities Джефф Пу, сообщило издание 9to5Mac.

Эксперт написал в исследовательской заметке для инвесторов, что Apple готовит два складных смартфона. Первым станет 7,8-дюймовое устройство под условным названием iPhone Fold. Второй гаджет будет выполнять функции смартфона и планшета.

По мнению Джеффа Пу, массовое производство устройств планируют запустить в четвертом квартале текущего года. В этот же период Apple сделает анонс новых девайсов и озвучит официальные сроки выхода в продажу. Аналитик опирался в своих рассуждениях на сведения о цепочках поставок.

В феврале корпорация Apple анонсировала новую модель смартфона iPhone 16e. Бюджетная версия получит тот же чип A18, что стоит в iPhone 16, а объем оперативной памяти увеличили до восьми гигабайт.