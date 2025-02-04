Первое порноприложение для iPhone создали в Европе

В Европе создали первое порноприложение для iPhone, оно появилось в альтернативном магазине программ iOS. Об этом сообщил технологический веб-сайт The Verge .

По словам разработчика, приложение представляет собой «браузер для контента для взрослых». Оно прошло проверку Apple на наличие мошенничества и угроз безопасности, став первой порнографической площадкой, которую одобрила компания.

Apple запрещает сексуальные материалы в официальном магазине iOS, поэтому приложение разместили на альтернативной торговой площадке AltStore PAL.

Ранее стало известно, что Apple начала разрабатывать роботизированную руку для умного дома. Устройство должно выполнять функции командного центра. Проект одобрили еще в 2022 году, но приступили к реализации только в августе прошлого года. К работе привлекли несколько сотен специалистов.