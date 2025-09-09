Apple представила iPhone 17 и новые Apple Watch

Apple начала презентацию, где представит iPhone 17 и другие новинки

Американская компания Apple начала презентацию смартфона iPhone 17, обновленной линейки наушников и других своих новинок. Мероприятие организовали в Театре Стива Джобса.

Базовая модель iPhone 17 получила яркие расцветки и увеличенный до 6,3 дюйма экран. Смартфон обладает частотой 120 Герц. По сравнению с прошлой моделью новинку сделали на 20% мощнее.

Флагманские iPhone 17 и iPhone 17 Pro Max будут отличаться новым дизайном с полноразмерной планкой модуля основной камеры с тремя датчиками на 48 мегапикселей.

Также Apple представила сверхтонкий iPhone 17 Air с титановым корпусом, назвав его самым прочным смартфоном.

Судя по презентации, теперь Apple Watch могут измерять артериальное давление с помощью датчиков. Также они отличаются более устойчивым к царапинам экраном и поддержкой 5G.

Новые AirPods Pro 3 тоже получили новые датчики, которые могут считать физические показатели пользователя, в том числе сердечный ритм. Для наушников заявлена «феноменальная» система активного шумоподавления.

AirPods Pro 3 стали меньше в размерах, а зато теперь у них в комплекте будет пять насадок. Стоимость наушников составит 249 долларов.

Весной стало известно, что корпорация Apple готовит к выпуску в 2026 году складные iPhone в двух версиях.