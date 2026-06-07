Россиянам озвучили примерные даты новой квантовой революции

Проректор МИФИ Романюк: квантовая революция может произойти через 1,5-2 года

Новая квантовая революция может произойти уже через 1,5-2 года. Об этом РИА «Новости» в кулуарах ПМЭФ заявил проректор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, президент консорциума «Большой МИФИ» Валерий Романюк.

Он отметил, что скачок в науке произойдет, как только специалисты «взломают» что-то реально ценное с помощью квантового компьютера. Романюк добавил, что все сразу заинтересуются этой и темой и будут искать, где можно «учиться квантам».

«Но это будет уже поздно», — подчеркнул он.

По его словам, во всем мире ведется активная работа в направлении квантовых вычислений, датчиков и коммуникаций, а также кибербезопасности с использованием этих технологий.

Ранее российские специалисты разработали 13 квантовых алгоритмов и столько же прототипов программных решений. Они создали планарные ловушки для ионов, а также запустили проект по созданию сверхпроводникового квантового вычислителя мощностью не менее 20 кубитов за пределами лаборатории.