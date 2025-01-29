Apple и SpaceX начали тайно тестировать поддержку Starlink в iPhone

Bloomberg: Apple и SpaceX приступили к тестированию Starlink на iPhone

Компании Apple и SpaceX хотят внедрить в новые версии программного обеспечения для iPhone поддержку соединения с сетью Starlink. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Производитель космической техники и корпорация — разработчик смартфонов не афишировали сотрудничество, однако уже приступили к тайному тестированию функционала. В проекте участвует оператор T-Mobile.

У некоторых его абонентов уже появилась возможность переключать связь на спутниковую. Пользователи получили соответствующую рассылку.

«Вы принимаете участие в бета-тестировании T-Mobile Starlink. У вас появилась возможность отправлять текстовые сообщения через спутник почти из любой точки мира», — анонсировали представители оператора.

У российских обладателей iPhone пока нет доступа к функционалу от SpaceX.

Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт высказался о необходимости запуска отечественного аналога Starlink. По его словам, проект поможет развить сельское хозяйство, рыболовство, медицину и образование.