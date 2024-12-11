Научный сотрудник РАН Эйсмонт сообщил о необходимости запуска аналога Starlink

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с радио «Говорит Москва» сообщил о необходимости запуска аналога Starlink.

Специалист считает, что реализация проекта по запуску спутниковых систем поможет развить сельское хозяйство, рыболовство, медицину и образование.

«Если мы хотим поддерживать урожайность на планируемом уровне с минимальной зависимостью от погодных условий, то нужно отслеживать сроки, которые требуются для получения сева», — объяснил необходимость проекта ученый.

И в рыболовстве, и в лесном хозяйстве, как отметил Эйсмонт, важно точное указание, в каких местах можно найти косяки рыбы, а где нужно бороться с вредителями.