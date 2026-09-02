Аналитик Зыков предупредил об имитации переписки с помощью ИИ

Главный редактор Runet Владимир Зыков заметил, что искусственный интеллект способен копировать манеру общения человека по его переписке, что помогает мошенникам создавать убедительные сообщения от имени знакомых, сообщает RT .

Модель может определить характерные обороты, длину фраз, любимые слова и пунктуацию, если получит доступ к сообщениям человека. Чем больше переписки доступно злоумышленникам, тем точнее может быть имитация.

Особенно опасна ситуация со взломанным мессенджером: сообщение приходит с настоящего аккаунта знакомого, а получатель видит его имя, фотографию и предыдущую переписку.

«Особенно опасен такой сценарий во взломанном мессенджере, потому что сообщение приходит с настоящего аккаунта знакомого человека. Получатель видит привычное имя, фотографию и старую переписку, и уровень доверия намного выше», — сказал Зыков.

Эксперт пояснил, что ИИ может поддерживать диалог в похожей манере и адаптировать легенду под конкретного собеседника. Однако технология не всегда точно передает юмор, общие воспоминания и реакцию на неожиданные вопросы.

При просьбе срочно перевести деньги, назвать код, перейти по ссылке или передать личные данные Зыков рекомендовал связаться с человеком другим способом. По его словам, подготовленные мошенники также могут отправлять поддельные видеосообщения с голосом и внешностью владельца взломанного аккаунта.