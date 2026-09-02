Аналитик Зыков предупредил об имитации переписки с помощью ИИ
Главный редактор Runet Владимир Зыков заметил, что искусственный интеллект способен копировать манеру общения человека по его переписке, что помогает мошенникам создавать убедительные сообщения от имени знакомых, сообщает RT.
Модель может определить характерные обороты, длину фраз, любимые слова и пунктуацию, если получит доступ к сообщениям человека. Чем больше переписки доступно злоумышленникам, тем точнее может быть имитация.
Особенно опасна ситуация со взломанным мессенджером: сообщение приходит с настоящего аккаунта знакомого, а получатель видит его имя, фотографию и предыдущую переписку.
«Особенно опасен такой сценарий во взломанном мессенджере, потому что сообщение приходит с настоящего аккаунта знакомого человека. Получатель видит привычное имя, фотографию и старую переписку, и уровень доверия намного выше», — сказал Зыков.
Эксперт пояснил, что ИИ может поддерживать диалог в похожей манере и адаптировать легенду под конкретного собеседника. Однако технология не всегда точно передает юмор, общие воспоминания и реакцию на неожиданные вопросы.
При просьбе срочно перевести деньги, назвать код, перейти по ссылке или передать личные данные Зыков рекомендовал связаться с человеком другим способом. По его словам, подготовленные мошенники также могут отправлять поддельные видеосообщения с голосом и внешностью владельца взломанного аккаунта.