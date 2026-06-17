Аналитик Воронин посоветовал привязать резервную почту для защиты профиля

Руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика», эксперт рынка TechNet НТИ Тимофей Воронин рассказал RT о методах защиты личных данных в интернете. Он подчеркнул, что мошенники могут использовать взломанную электронную почту для доступа к другим сервисам и личным кабинетам.

Воронин порекомендовал применять сложные пароли, включать двухфакторную аутентификацию и привязывать резервный почтовый ящик и актуальный номер телефона. Также он предложил установить контрольный вопрос, ответ на который будет сложно подобрать злоумышленникам.

Если электронная почта все же будет взломана, пользователь получит уведомление на резервный ящик. В таком случае необходимо сразу сменить пароль с помощью актуального номера и завершить все активные сеансы.