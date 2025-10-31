Американский Минфин прокомментировал перевод TikTok под контроль США

Процесс передачи социальной сети TikTok под управление американских инвесторов согласован и будет завершен в ближайшее время. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Financial Times .

По его словам, все детали сделки уже урегулированы, и транзакцию можно ожидать совсем скоро.

В конце сентября президент Дональд Трамп подписал указ, который открывает путь к продаже TikTok американским инвесторам. Вице-президент Джей Ди Вэнс тогда заявил, что после завершения сделки стоимость компании оценивается примерно в 14 миллиардов долларов.

Ранее Трамп провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого подчеркнул, что Вашингтон намерен развивать торговое сотрудничество с Пекином и рассчитывает на конструктивное решение вопроса по TikTok.

Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил, что позиция Китая остается неизменной — власти уважают решения частных компаний и приветствуют ведение переговоров на рыночных условиях.

В октябре Трамп вернулся в социальную сеть TikTok. Видео он опубликовал на своей странице. Глава государства отметил, что именно он спас TikTok от блокировки на территории США.