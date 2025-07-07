Американские менеджеры стали использовать ИИ при решении уволить сотрудников
ResumeBuilder: в США руководители советуются с ИИ при принятии кадровых решений
Руководители в США начали использовать нейросети во время принятия решений об увольнении или повышении сотрудников. Об этом сообщил ResumeBuilder.
Сервис опросил 1342 менеджера и выяснил, что 60% респондентов советуются с ИИ перед тем, как принять важное кадровое решение.
Чаще всего руководство задает нейросетям вопросы о повышении зарплаты подчиненному (78%), о продвижении по карьерной лестнице (77%), а также об увольнении (66%).
Самыми популярными чат-ботами среди менеджеров стали ChatGPT, Microsoft Copilot и Google Gemini.
Ресурс для соискателей отметил, что ИИ имеет склонность соглашаться с мнением пользователя, а также подвержен «галлюцинациям» и иногда придумывает факты. В HR-сфере опора на нейросети может иметь непоправимые последствия для жизней людей, добавили в ResumeBuilder.
Ранее киберэксперт Юрий Максимов не исключил, что нейросети в будущем помогут бороться с дипфейками. По его словам, ИИ сможет выявлять фейки с помощью воспроизведения фрагментов человеческой речи.