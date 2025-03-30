Американка обманула банк JPMorgan Chase на 175 млн долларов
Суд присяжных признал создательницу приложения Frank Чарли Джавис и ее сообщника, главного директора по развитию Оливье Амара виновными в сговоре и мошенничестве. Они завысили количество клиентов и продали стартап банку JPMorgan Chase за 175 миллионов долларов, сообщило агентство Assotiated Press.
Около семи лет назад девушка запустила приложение для заполнения сложной правительственной формы для подачи заявки на получение помощи в обучении в колледже или аспирантуре. К моменту, когда крупнейший инвестиционный банк США заинтересовался стартапом, им пользовались около 300 тысяч человек, но Джавис заявила, что их больше четырех миллионов.
JPMorgan Chase купил Frank в 2021 году, потому что рассчитывал, что пользователи приложения станут пожизненными клиентами банка. Однако после сделки инвестор увидел нестыковку и обратися в суд.
Присяжные признали Джавис и Амара виновными по четырем пунктам обвинения, включая сговор, банковское мошенничество и мошенничество с использованием электронных средств связи. Каждое из них карается лишением свободы на срок до 30 лет.
Другое крупное мошенничество произошло во Франции. Аферист в соцсетях представился женщине актером Брэдом Питтом и выманил около 830 тысяч евро.