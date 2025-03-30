Американка обманула банк JPMorgan Chase на 175 млн долларов

Суд присяжных признал создательницу приложения Frank Чарли Джавис и ее сообщника, главного директора по развитию Оливье Амара виновными в сговоре и мошенничестве. Они завысили количество клиентов и продали стартап банку JPMorgan Chase за 175 миллионов долларов, сообщило агентство Assotiated Press .

Около семи лет назад девушка запустила приложение для заполнения сложной правительственной формы для подачи заявки на получение помощи в обучении в колледже или аспирантуре. К моменту, когда крупнейший инвестиционный банк США заинтересовался стартапом, им пользовались около 300 тысяч человек, но Джавис заявила, что их больше четырех миллионов.

JPMorgan Chase купил Frank в 2021 году, потому что рассчитывал, что пользователи приложения станут пожизненными клиентами банка. Однако после сделки инвестор увидел нестыковку и обратися в суд.

Присяжные признали Джавис и Амара виновными по четырем пунктам обвинения, включая сговор, банковское мошенничество и мошенничество с использованием электронных средств связи. Каждое из них карается лишением свободы на срок до 30 лет.

Другое крупное мошенничество произошло во Франции. Аферист в соцсетях представился женщине актером Брэдом Питтом и выманил около 830 тысяч евро.