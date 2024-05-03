Суд в Москве арестовал активы JPMorgan и акции российской «дочки» Commerzbank | 360°

Общество 03 мая 2024, 03:18 Суд в Москве арестовал активы JPMorgan и акции российской «дочки» Commerzbank РИА «Новости»

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Арбитражный суд Москвы арестовал активы JPMorgan и акции российской «дочки» Commerzbank. Информация поступила из картотеки суда.

«Суд арестовал 100% акций АО „Коммерцбанк (Евразия)“ и денежные средства на банковских счетах, открытых в Commerzbank, JPMorgan и их российских „дочках“», — следует из документов.

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Иск подал Транскапиталбанк. Арестованы средства на сумму 12,3 миллиона евро, это около 1,2 миллиарда рублей. Суд арестовал ценные бумаги и недвижимое имущество, принадлежащее указанным компаниям.

США ввели санкции против Транскапиталбанка 20 апреля 2022 года. Вместе с ним в список попали АО «Инвестторгбанк» и один крупнейших операторов дата-центров для майнинга криптовалют BitRiver.