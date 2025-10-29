Алиса AI стала самым скачиваемым бесплатным приложением в AppStore

Алиса AI возглавила рейтинг бесплатных приложений в российском AppStore. Сервис получил популярность после конференции «Алиса, что нового?», на которой «Яндекс» представил большое обновление нейросети.

Менее чем за сутки Алиса AI поднялась с восьмого места рейтинга на первое. Нейросеть обучили на тысячах реальных задач пользователей — теперь она может давать развернутые ответы на вопросы, добавляя при этом картинки, видео и полезную информацией из «Яндекс.Карт».

Разработчики отметили, что скоро в Алисе AI появятся ИИ-агенты, с помощью которых она начнет запоминать планы пользователей. Нейросетью можно пользоваться не только в приложении, но и на сайте alice.yandex.ru, на сервисах «Алиса» и «Поиск». Скоро ее внедрят на всех вкладках в «Браузере» и в «Яндекс Go».

Ранее эксперт Александр Никифоров опроверг заблуждение о том, что из-за нейросетей люди разучатся мыслить. Он объяснил, что технологии будут катализатором умственной работы, а не заменой.