Эксперт Никифоров указал, что при правильном подходе ИИ станет катализатором мышления, а не его заменой

Как отметил специалист, в 2024–2025 годах НИУ ВШЭ вместе с «Яндекс Образованием» запустили пилотный проект, в котором свыше 500 студентов из 11 вузов использовали технологии ИИ при написании дипломной работы. На защите студенты подробно объясняли, на каких именно этапах им помог алгоритм, а где они работали самостоятельно.

«При соблюдении трех условий: прозрачность (расскажи, где ИИ помог), верифицируемость (каждый факт — с доказательством) и человеческий контроль — нейросети станут надежными помощниками в высшем образовании. Не заменой мышления, а его катализатором», — подчеркнул Никифоров.

В МГПУ внутренняя политика строга: если при написании работы использован ИИ, студент должен указать это прямо в работе.