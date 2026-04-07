Алгоритмы ИИ для разработки масел стали главными цифровыми трендами будущего

Алгоритмы искусственного интеллекта, применяемые компанией «Газпромнефть — смазочные материалы» для разработки новых масел и смазок, стали одними из главных цифровых трендов будущего. По оценкам аналитиков, экономический эффект от внедрения ИИ только в нефтегазовой отрасли в ближайшие годы достигнет 5,4 триллиона рублей.

Цифровизация в современных компаниях становится все более массовой. Для производителей это открывает новые горизонты — от многократного ускорения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ до создания уникальных клиентских сервисов.

Одна из таких систем — «Алхимик». Она позволяет внедрить новую рецептуру в производство не за полгода, как раньше, а всего за несколько недель.

«Но для нас принципиально важно, что нейросеть не заменяет реальных специалистов, а лишь выступает мощным аналитическим инструментом. По мере развития технологий человек всегда остается в центре принятия решений», — подчеркнул гендиректор компании Анатолий Скоромец.

Собственный научно-исследовательский центр позволяет ежегодно проводить свыше двух тысяч испытаний для выпуска новых продуктов и модернизации существующих.