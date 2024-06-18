Академик Сергеев: алгоритмы нейросетей вскоре заменят человеческий интеллект

Наблюдая за прогрессом искусственного интеллекта, многие понимают, что следующий шаг — это замена человеческого интеллекта алгоритмами нейросетей. Такое мнение выразил академик РАН Александр Сергеев сайту kp.ru.

По словам специалиста, уже сегодня нейросети предсказывают будущее точнее и лучше человека, поэтому общество широко использует системы поддержки принятия решений на основе ИИ.

Нейросети способны составить идеальный распорядок дня и даже распланировать всю жизнь человека. Однако люди должны подумать, готовы ли они доверить всю информацию о своих мыслях и чувствах ИИ, отметил Сергеев.