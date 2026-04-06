Академик РАН Петрукович заявил, что земные технологии активно применяются для решения космических задач

Директор Института космических исследований РАН, академик Анатолий Петрукович, в программе «Время науки» на радио «Комсомольская правда» заявил, что земные технологии активно применяются для решения космических задач. Об этом написал KP.RU .

По его словам, околоземный космос интегрируется в экономику Земли, заимствуя инфраструктуру планеты, включая системы связи, оптику для наблюдения, а также суперкомпьютеры и искусственный интеллект для управления космическими аппаратами.

В качестве примера Петрукович привел космическую программу американского предпринимателя Илона Маска, отметив, что у него уже около 10 тысяч аппаратов на орбите Земли, и управлять ими из специальных центров уже не представляется возможным, поэтому многое решается автоматически.