Академик Аветисян: с дипфейками невозможно бороться технологически

Некоторые страны уже вводят определенные ограничения в отношении искусственного интеллекта. Какие сферы являются самыми чувствительными, рассказал академик и доктор физико-математических наук Арутюн Аветисян в беседе с сайтом kp.ru .

Одна из них — дипфейки. По словам эксперта, с данной методикой невозможно бороться технологически.

«То есть нельзя сделать программу, которая определит: видео, которое ты смотришь, это фейк или нет? <…> Поэтому крупнейшие игроки — и европейские, и американские — договорились, что весь сгенерированный нейросетями контент должен маркироваться водяными знаками», — отметил ученый.

Он также добавил, что у Евросоюза есть опасение, связанное со сбором биометрии в общественных местах. Такие меры, считают в ЕС, подрывают устои сообщества и базовые ценности.