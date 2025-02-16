Агрессивных робопсов на цепи представили на выставке в Японии

Инсталляция с агрессивными робопсами стала одной из самых популярных на выставке ENCOUNTERS деятелей медиаискусства, организованного Агентством по делам культуры Японии . Автор идеи дизайнер Такаюки Тодо посадил на цепи двух агрессивных робопсов, которые бросаются на посетителей.

Гости выставки заполнили социальные сети видео с инсталляцией. На опубликованных кадрах видно, как роботы бросаются на проходящих мимо людей, но из-за короткой цепи добраться до посетителей не могут.

Дизайнер Тодо назвал свою работу «Динамика собаки на цепи». Идею своей инсталляции он объяснять не стал, но многие увидели в ней страх перед развитием технологий.

Посетители выставки отметили, что из-за большой траты энергии робопсы часто вынуждены отдыхать, чтобы охладить электронику. Организаторы выставки даже повесили объявления с часами, когда робопсы проявляют агрессию, а когда уходят на подзарядку.

В конце января по социальным сетям Китая разошлось видео схватки роботизированного пса и беспилотника, которые обстреливали друг друга фейерверками, стараясь уклониться от вражеского попадания. В комментариях пользователи назвали видео предвидением войн будущего.