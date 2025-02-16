Агрессивных робопсов на цепи представили на выставке в Японии
Инсталляция с агрессивными робопсами стала одной из самых популярных на выставке ENCOUNTERS деятелей медиаискусства, организованного Агентством по делам культуры Японии. Автор идеи дизайнер Такаюки Тодо посадил на цепи двух агрессивных робопсов, которые бросаются на посетителей.
Гости выставки заполнили социальные сети видео с инсталляцией. На опубликованных кадрах видно, как роботы бросаются на проходящих мимо людей, но из-за короткой цепи добраться до посетителей не могут.
Дизайнер Тодо назвал свою работу «Динамика собаки на цепи». Идею своей инсталляции он объяснять не стал, но многие увидели в ней страх перед развитием технологий.
Посетители выставки отметили, что из-за большой траты энергии робопсы часто вынуждены отдыхать, чтобы охладить электронику. Организаторы выставки даже повесили объявления с часами, когда робопсы проявляют агрессию, а когда уходят на подзарядку.
В конце января по социальным сетям Китая разошлось видео схватки роботизированного пса и беспилотника, которые обстреливали друг друга фейерверками, стараясь уклониться от вражеского попадания. В комментариях пользователи назвали видео предвидением войн будущего.