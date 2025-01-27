Заглянули в будущее. Кадры боя БПЛА и робота-собаки завирусились в Китае

Видео поединка роботизированной собаки и беспилотного летательного аппарата стало вирусным в социальных сетях Китая. Многие пользователи назвали противостояние предвидением грядущих войн и первым в истории боем дрона и наземного робота.

В сюжете о беспилотнике можно увидеть, как дрон обстреливает робота-собаку фейерверками, тот открывает ответный огонь. Оба аппарата активно маневрируют, стараясь поразить соперника и уклониться от попаданий.

При этом неизвестно, действовали ли аппараты самостоятельно или ими управляли дистанционно.

Издание South China Morning Post предположило, что в качестве дрона выступила сельскохозяйственная модель DJI серии T, а робопса разработали в Unitree Robotics из Ханчжоу. Интерес к видеоролику объяснили повышенным вниманием китайцев к роботам.

Ранее российский военный рассказал, заменят ли бойцов роботами.