Администрация Telegram заблокировала за 16 февраля 187 тысяч сообществ

За 16 февраля платформа Telegram ограничила работу 187 тысяч каналов и групп. Об этом сообщил сайт мессенджера.

Ресурсы подверглись блокировке, потому что они распространяли запрещенный контент.

Мессенджер ежедневно удаляет миллионы фйлов и текстов, которые нарушают правила. В список запрещенных входят материалы, содержащие подстрекательство к насилию, информацию сексуального характера и другие данные.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов допустил, что в России не станут блокировать Telegram. Мессенджер продолжит работать, если его администрация выполнит ряд требований, в том числе заплатит налоги, откроет юрлицо и будет хранить персональные данные на российской территории.

По мнению парламентария, дата возможной полной блокировки платформы 1 апреля является юмористической. К этому моменту Telegram имеет возможность полностью легализоваться.