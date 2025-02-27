Администрация Telegram начала тестирование платных сообщений
Платные сообщения появятся в личных и групповых чатах мессенджера Telegram. Администрация платформы открыла функцию для ряда пользователей для проведения тестирования, сообщили авторы канала Telegram info.
Право на включение платных сообщений получат все участники обсуждений, но внутренняя валюта — «звезды» отправится на счета владельцев чата или группы. При этом для разных типов чатов настройки оплаты могут меняться.
«Об остальных аспектах будущей функции достоверных данных пока нет. В настоящий момент функция доступна только некоторым пользователям и только на тестовом сервере Telegram», — подчеркнули авторы.
Администрация мессенджера пока никак не прокомментировала это сообщение.
В июне прошлого года в Telegram появилась внутренняя валюта Stars. С ее помощью пользователи оплачивали цифровые товары и услуги в мини приложениях.
При этом владельцы популярных каналов запустили платные посты, которые можно открыть только после оплаты внутренней валютой. Также Stars можно отправлять через реакции на посты авторов контента.