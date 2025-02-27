Администрация Telegram начала тестирование платных сообщений

Платные сообщения появятся в личных и групповых чатах мессенджера Telegram. Администрация платформы открыла функцию для ряда пользователей для проведения тестирования, сообщили авторы канала Telegram info .

Право на включение платных сообщений получат все участники обсуждений, но внутренняя валюта — «звезды» отправится на счета владельцев чата или группы. При этом для разных типов чатов настройки оплаты могут меняться.

«Об остальных аспектах будущей функции достоверных данных пока нет. В настоящий момент функция доступна только некоторым пользователям и только на тестовом сервере Telegram», — подчеркнули авторы.

Администрация мессенджера пока никак не прокомментировала это сообщение.

В июне прошлого года в Telegram появилась внутренняя валюта Stars. С ее помощью пользователи оплачивали цифровые товары и услуги в мини приложениях.

При этом владельцы популярных каналов запустили платные посты, которые можно открыть только после оплаты внутренней валютой. Также Stars можно отправлять через реакции на посты авторов контента.