Сегодня 23:22 Telegram открыл монетизацию каналам из России. Как заработать на контенте Глава ассоциации РКМ Скуратов: россияне не получат денег от Telegram за рекламу 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Технологии

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Владельцы крупных российских Telegram-каналов нашли в своих личных кабинетах новый раздел с названием «Монетизация», где отражается баланс поступлений в запущенной в июне 2024 года внутренней валюте Telegram Stars. Многие вспомнили мартовское заявление основателя мессенджера Павла Дурова, который пообещал передавать половину дохода от рекламы в каналах их владельцам. О том, как будет работать внутренняя валюта Telegram и сколько можно на этом заработать, — в материале 360.ru.

Монетизация от рекламы в Telegram

Впервые о монетизации дохода за счет рекламы владельцы Telegram объявили в марте этого года. В администрации мессенджера заявили, что владельцы каналов с 1000 и более подписчиков получат 50% от дохода. Заказчики объявлений оплатят размещение в криптовалюте Toncoin, работающей на базе блокчейна TON (Telegram Open Network). При этом рекламодатели получили право на продвижение каналов, где появятся их объявления. Подписчикам, которые не хотят видеть объявления в любимых каналах, достаточно купить подписку Premium, чтобы скрыть всю рекламу. При этом авторы уточнили, что рекламные объявления на базе TON недоступны для жителей ряда стран, включая Россию, Украину, Израиль и Палестину.

Зачем пользователям Telegram Stars?

О появлении в мессенджере новой внутренней валюты Telegram Stars Павел Дуров объявил 6 июня. В блоге компании уточнили, что с помощью заработанных виртуальных денег внутри приложения можно покупать электронные книги, онлайн-курсы и предметы в играх, которые есть внутри Telegram.

Фото: Unsplash

Приобрести внутреннюю валюту мессенджера пользователи смогут через систему встроенных покупок в магазинах Apple и Google или с помощью бота PremiumBot. Разработчикам мини-приложений сообщили, что заработанные Telegram Stars они выведут через платформу Fragment в криптовалюту Toncoin, чей курс на новостях о запуске внутренней валюты в Telegram тут же сильно вырос.

Россияне смогут заработать на рекламе в Telegram?

Можно заметить, что за рекламу владельцы мессенджера пообещали платить в Toincoin, но у российских пользователей в личных кабинетах есть доступ только к внутренней валюте Telegram Stars. Разницу 360.ru объяснил президент ассоциации специалистов по сообществу РКМ Федор Скуратов. «Монетизацию за доходы от рекламы в Telegram никто для России не открывал. Дали возможность монетизации только платного контента и подписок», — заявил собеседник.

Скуратов добавил, что для российского сегмента мессенджера ничего не поменяется. В нем останется обычная таргетированная реклама, как во «ВКонтакте» или на других сайтах.

Фото: РИА «Новости»

Он отметил, что официальные объявления, проходящие через биржу и имеющие маркировку, как того требует закон, не дают особого дохода. Хотя сам рынок в мессенджере очень большой. «Большая часть рекламных бюджетов проходит по прямым продажам и через прямые размещения, а не через биржи», — пояснил Скуратов. При этом собеседник добавил, что если власти начнут закручивать гайки, то реклама в Telegram ничем не будет отличаться от той, к которой все привыкли в интернет-СМИ с добавлением заказных постов и джинсы.

Зачем Telegram ввел внутреннюю валюту?

Появление внутренней валюты в мессенджере стало последней недостающей деталью пазла, который позволит создателям Telegram зарабатывать. Об этом 360.ru заявил эксперт по криптовалюте Михаил Худокормов. Он напомнил, что до этого момента Telegram не приносил своим владельцам никакого дохода. При этом внедрение монетизации стало постепенным. «Первым шагом стало введение premium-аккаунтов. Это позволило пользователям прокачивать свои аккаунты, группы и чаты. Но, видимо, денег не хватило, поэтому появилась внутренняя валюта и реклама», — заявил Худокормов.

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Собеседник добавил, что идея внедрения Telegram Stars станет пользоваться популярностью среди пользователей. Внутренняя валюта заставит владельцев каналов лучше их вести, получая дополнительный доход от подписчиков, оплачивая рекламу, premium аккаунты, красивые адреса — вариантов для их траты внутри экосистемы достаточно много.

«Если ты хорошо ведешь канал, получаешь за это внутреннюю валюту, которую можно использовать внутри приложения. Это такой кешбэк», — добавил Худокормов. Эксперт по криптовалюте подтвердил, что за часть за рекламный доход россияне получать не будут. Эта норма также распространяется на пользователей Telegram из Израиля, Палестины и Украины.

Как связаны Дуров и TON?

Запуск блокчейн-платформы TON c введением собственной криптовалюты Павел Дуров готовил еще в 2019 году. Средства для этого дали инвесторы, получившие токены, которые после запуска могли обменять на новую криптовалюту. Введению помешала Комиссия по ценным бумагам и биржам США (CAS), которая посчитала, что токен не является официально зарегистрированным активом, а значит нарушает закон 1933 года. Проблема возникла из-за того, что среди инвесторов оказались трое американцев. В итоге дело дошло до суда, который встал на сторону CAS. Как отметил эксперт по криптовалютам Михаил Худокормов, занимавшаяся TON команда не бросила проект, а довела его до конца и выпустила собственную криптовалюту Toncoin, которая присоединилась к экосистеме Telegram. Именно в таких деньгах владельцы иностранных каналов станут получать 50% от доходов по рекламе. Российские владельцы каналов могут рассчитывать на получение только Telegram Stars, которыми с ними могут расплатиться подписчики за эксклюзивный контент. Вывести эти деньги в криптовалюту Toincoin для последующего перевода в фиат они не смогут. Поэтому тратить эти средства придется внутри приложения. Для авторов ботов и приложений ситуация лучше. Для них транзакции в криптовалюту доступны. Но пока стоимость одной Telegram Stars составляет 0,2 доллара. Для сравнения, курс Toncoin на момент написания материала составляет 17,15 доллара.