Звезда НХЛ Малкин не оплатил штраф в размере минутной зарплаты. Теперь его ищут приставы

Спортсмена оштрафовали на 1000 рублей в прошлом году. По данным сайта ФССП, 30 октября информацию о штрафе передали приставам.

Telegram-канал Shot выяснил, что Малкина наказали за непристегнутый ремень. Однако за рулем мог быть вовсе не спортсмен, а его помощник. Выплачивать деньги никто из них не стал, поэтому приставы объявили звезду НХЛ в розыск.

При этом сумму штрафа нельзя назвать неподъемной для хоккеиста. В 2022 году Малкин подписал четырехлетний контракт с американским клубом Pittsburgh Penguins на 24 миллиона долларов — это 1,5 миллиона рублей в день по нынешнему курсу (1041 рублей в минуту).

Ранее судебные приставы Московской области напомнили, что оплачивать долги можно дистанционно. Своевременные взносы позволят избежать принудительных мер.